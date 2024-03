Pasqua di lavoro per i vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio di domenica una squadra del distaccamento di Varallo è intervenuta per un dissesto statico sulla SP.78 in località Civiasco.

All'arrivo in posto, la squadra dei Vigili del Fuoco si è adoperara al presidio e alla sicurezza della zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare. Sul posto il responsabile reperibile della Provincia.