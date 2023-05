Troppo forte l'Area Pro per i Rices imbottiti di diciassettenni

Rices - Area Pro 37-85

Rices

Liberali 13, Chiantaretto 8, Agoglia 6, Cattaneo 5, Vercellone 3, Volpe 2, Conte, Cappello, Gamba, Skilja, Maccapani, Silinguelli.

Allenatore Galdi, assistente Acquadro, preparatore Balocco, dirigente Mastria.

Area Pro

Piasentin 7, Ragab 13, Calanni, Favretto 6, Degrandi 5, Ghirardi 5, Berardi 5, Motta 24, Ferraro 7, Vietto 2, Greggio , Spada 11

Allenatore Baldovin, assistente Gregorio, preparatore Deorsola, dirigente Calanni

Troppo margine tra la bravura di Area Pro – che ha vinto meritatamente al Palapiacco, domenica 30 aprile – e l’inesperienza dei Rices, che perdono, ma disputano qualche spezzone di partita dignitosa (al di sopra dell’opaca prova deludente di Novara contro il College, la scorsa settimana).

Impressionante la precisione al tiro da tre da parte degli ospiti (soprattutto di Motta).

Primo quarto. Nei primi minuti la squadra di Galdi ribatte colpo su colpo, ma ecco che sul risultato di 7 a 8 sulla testa dei Rices si abbattono due bome da tre: 7 a 14. Flessione psicologia della squadra di Galdi e ospiti che controllano a vista le penetrazioni di Liberali e amministrano il vantaggio: 11 a 28.

Secondo quarto.

Galdi registra la fase difensiva e nei primi tre minuti l’Area Pro mette a segno solo un tiro libero. Due canestri di Agoglia concedono ai Rices un minuto di gloria (15 a 29), ma negli ultimi 7 minuti c’è solo una squadra in campo, ed è quella ospite (con Motta incontenibile): 21 a 39.

Terzo e quarto, dominio incontrastato degli ospiti, inframmezzati da qualche spunto di Liberali, Chiantaretto e qualche giovane. I Rices, quest’anno, pensano già al futuro: da registrare un altro esordio di un 2005 niente male, Luigi Silinguelli.



Piccolo episodio da raccontare. A 2 minuti dal termine, con Area Pro in stravantaggio, Galdi chiede un time out per dare due indicazioni. La prima è tecnica, la seconda più che un'indicazione è un segnale: si lotta comunque fino all'ultimo secondo.

Bravi gli ospiti nelle “bombe” da tre, un plauso ai Rices: la squadra con più diciassettenni.

Ancora due partite e si penserà all’anno venturo.