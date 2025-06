Auto in fiamme dopo l'incidente, grande paura per gli occupanti - IL VIDEO

Nella tarda mattinata di lunedì 2 giugno, poco prima delle 12, la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella Volontaria dal distaccamento di Santhià sono intervenute sulla Sp58 tra San Giacomo Vercellese e Villarboit per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo seguito dall' incendio della stessa vettura.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco si sono occupati della completa estinzione dell'incendio della vettura e contemporaneamente si sono prodigati nel prestare soccorso, in collaborazione con i sanitari del 118, ai tre occupanti che erano già usciti da soli dall'abitacolo, e che, oltre alle conseguenze dell'incidente, erano anche sotto shock per il successivo incendio. Al termine si provvedeva alla messa in sicurezza della zona interessata.

Presenti i Carabinieri di Arborio per gli accertamenti.