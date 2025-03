Parco Camana, nuovi giochi e niente più allagamenti

Attorno alla teleferica, rinnovata e tornata in funzione dopo una lunga attesa, c'è la coda di bambini e ragazzini che attendono il proprio turno per "volare", appesi al cavo di acciaio che regala l'emozione della velocità. Dalla parte opposta del parco una bimba esplora con attenzione il nuovo "castello": un blocco multifunzione fatto di scivoli, percorso per arrampicata, giochi musicale, un puzzle, una galleria. E, poco lontano dall'entrata laterale di parco Camana, sono i tanti a divertirsi con il tappeto elastico, una delle nuove attrazioni delll'area verde.

«Festeggiamo la primavera inaugurando i nuovi giochi e la riqualificazione dell'area delle altalene che, dopo i temporali, si trasformava in acquitrino», dice l'assessore Antonio Prencipe, inaugurando un'area dove le opere - da circa 300 mila euro - si sono svolte senza precludere alle famiglie la possibilità di accedere al parco. Insieme al sindaco, Roberto Scheda, ad assessori e consiglieri comunali e alla garante dei diritti dell'infanzia, Lella Bassignana, Prencipe elenca interventi compiuti e mette in cantiere le opere che si vorrebbero ultimare in futuro: la riqualificazione del campetto di basket e il riutilizzo della ex zona per le bocce, da tempo chiusa.

«Nell'area delle altalene - spiga Prencipe - le radici degli alberi avevano intasato le tubature fognarie causando gli allagamenti che tutti conosciamo. Abbiamo sostituito le condotte e posato una copertura in erba artificiale. Abbiamo inoltre sostituito il castello-giochi, la teleferica, alcune altalene, posizionato un tappeto elastico a terra e installato una palestrima per l'attività sportiva di ragazzi e adulti. E' stato un investimento ingente, di cui speriamo i vercellesi abbiano cura. Specialmente pensando ai bambini».

Scheda, ringraziando il personale comunale che si è occupato di seguire tutti i lavori, ricorda l'importanza di garantire a bambini e famiglie un'area sicura in cui poter trascorrere il tempo libero e garantisce l'impegno, grazie anche all'accordo con i Carabinieri in congedo per effettuare controlli periodici sulla sicurezza dell'area verde.

«Questi giochi - aggiunge Bassignana - garantiscono ai nostri bambini e bambine il diritto di trascorrere tempo libero all'aperto, divertendosi e restando disconnessi da telefonini e tablet. Sono un luogo di socializzazione importante e uno spazio in cui trascorrere ore serene».