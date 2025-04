Intervento dei Vigili del Fuoco, nel pomeriggio di venerdì 18 aprile, dopo le 17,30, in via Campora, nel rione Canadà, per l' incendio di un furgone.

Il veicolo era abbandonato tra due capannoni e completamente avvolto dalle fiamme e l'intervento del personale di viale dell'Aeronautica è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell'area interessata.

Presente anche una pattuglia della Polizia locale per gli accertamenti del caso.