Liti tra gli avventori e turbativa per la sicurezza pubblica: locale chiuso per 7 giorni

Altro locale chiuso per sette giorni, dopo che, negli ultimi mesi, la Polizia era dovuta intervenire diverse volte per liti all'interno e all'esterno della struttura. In una delle ultime occasioni, il personale si era trovato accerchiato da avventori in evidente stato di alterazione alcolica. Nella giornata di venerdì 18 aprile la Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli ha dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di esercizio dell’attività di pubblico spettacolo e trattenimento danzante di un ristorante/discoteca di Vercelli. La misura ha valore per sette giorni.

Il locale era stato oggetto, negli ultimi mesi, di numerosi interventi delle forze dell’ordine in quanto teatro di episodi di grave turbativa all’ordine e la sicurezza pubblica, dovuti a liti e aggressioni tra avventori, tra i quali alcuni anche gravati da precedenti penali e di polizia, nonché alla presenza di soggetti molesti.

Emesso all’esito dell'attività di ricostruzione degli episodi svolta dalla Squadra Amministriva, il provvedimento si è reso necessario per evitare che una serata di svago possa trasformarsi in occasione di pericolo per l’incolumità l’incolumità dei fruitori del locale danzante, nonché degli operatori di polizia chiamati a intervenire i quali, in una delle ultime occasioni, si sono ritrovati accerchiati da persone evidentemente alterate dall’abuso di sostanze alcoliche.