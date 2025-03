Tagli dell'erba e pulizia di parchi e alberate: gli interventi della settimana

Inizia la fase di decespugliamento, taglio dell'erba e controllo della vegetazione nelle vie e nelle aree verdi cittadine. Nella giornata di lunedì 17 marzo, gli operai hanno proceduto alla pulizia dei parchi urbani, delle aiuole di viale Garibaldi e si sono occupati anche del decespugliamento meccanico della zona di Porta Torino e del comparto Cervetto. Martedì si proseguirà su largo Giusti, piazza degli Alpini, piazza Cesare Battisti e anche lungo via Aravecchia, corso Duca degli Abruzzi e nel tratto di corso Abbiate fra via Aravecchia e via Cavalcanti. Mercoledì è in programma il decespugliamento meccanico delle aree di via Duomo, piazza Amedeo IX, viale Volta, viale Torricelli e piazza Galilei. Giovedì 20 marzo, gli operai si sposteranno nel cuore di Vercelli e lavoreranno lungo corso Libertà, piazza Zumaglini, piazza Risorgimento (e laterali). Sono previste inoltre la pulizia e la raccolta delle foglie in parco Camana che sarà nuovamente pulito, insieme agli altri parchi cittadini, anche venerdì. Il 21 marzo, infine, proseguirà l’intervento lungo viale Volta, viale Torricelli, piazza Galilei e si procederà con l’inizio del taglio dei tappeti erbosi zona Bertagnetta.

«La stagione dei tagli e decespugliamenti è cominciata a metà febbraio - ricorda l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe -. Le condizioni meteo allungano il tempo di ricrescita dell’erba. Questo richiede maggiori interventi e un’attenta pianificazione che interessi tutti i quartieri della nostra città. Con i tecnici siamo in costante aggiornamento per monitorare la situazione vegetazionale cittadina per assicurare al massimo il decoro di Vercelli».