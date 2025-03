Il sentiero tra le risaie: mercoledì 26 marzo alla Biblioteca Comunale di Cigliano

CIGLIANO, INCONTRO CON L'AUTORE

Mercoledi', 26 Marzo alle ore 21.00, ️Cinzia Panzettini presenterà il suo nuovo romanzo, Il sentiero tra le risaie, Corbaccio Edizioni - 2025, presso il Centro Incontro della Biblioteca Comunale, sito in Piazza Don Bruno Lorenzetti.

Il sentiero tra le risaie (Corbaccio 2025)

Piemonte 1949, un pugno di case e tutt’intorno risaie a perdita d’occhio, punteggiate qua e là di cascine: è Rondò di Risera, un paesino del vercellese che ogni anno ai primi giorni dell’estate si riempie di mondine. Come Loredana Lunardon, giovane e bellissima, che grazie al lavoro in risaia riesce a sopravvivere alla miseria del suo Polesine. Difficile non notarla e difatti non sfugge agli sguardi ammirati degli uomini di Rondò, fra cui il medico condotto Massimo Gregori e il proprietario terriero Giacinto Aglietti, due compagni di pesca considerati grandi amici dagli altri avventori dell’osteria locale, anche se il dottor Gregori, uomo schivo e solitario, preferirebbe tenere le distanze dall’Aglietti, esuberante e un po’ rozzo. Ma quando, finita la monda, quest’ultimo sparisce senza lasciare traccia, la moglie chiede aiuto proprio al medico, oltre che al prete, per ritrovare e riportare a casa il marito, dopo quella che si suppone una fuga d’amore. E Gregori acconsente ad aiutarla e a trovare nel frattempo una sistemazione a lei e alle figlie che salvaguardi il buon nome della famiglia. Ma non sa che questa sparizione porterà nella vita di tante persone dei cambiamenti imprevisti e drammatici, che lo coinvolgono molto da vicino.

Con una penna acuta e affettuosa, Cinzia Panzettini dipinge una galleria di personaggi irresistibili e, sullo sfondo di un’Italia di provincia appena uscita dalla guerra, immerge il lettore nelle atmosfere nostalgiche e poetiche di un mondo che non c’è più.

Cinzia Panzettini, biellese, per diversi anni residente a Cigliano, vive ora a Tenerife. Giornalista free lance, ha studiato racconto, romanzo e sceneggiatura alla Scuola Holden di Torino. Nel 2007 ha partecipato a «I colori del genere» del Premio Solinas con il soggetto per lungometraggio À deux mains, arrivando in finale. Il sentiero tra le risaie è il suo primo romanzo ed è stato segnalato all’edizione 2023 del Premio Italo Calvino.