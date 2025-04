Il centro benessere trasformato in centrale dello spaccio

Utilizzava il centro benessere dove operava come collaboratore del titolare, come luogo per cedere dosi di droga a un giro di clienti piuttosto consolidato.

Nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio, i Carabinieri della Stazione di Vercelli hanno scoperto e messo fine a un fiorente giro organizzato e gestito da un uomo originario della provincia di Varese, attualmente domiciliato in Vercelli e già noto alle forze dell’ordine. L’indagine è stata denominata “Solarium” e scaturisce da una delazione informativa che ha consentito ai Carabinieri di attivare un attento monitoraggio di movimenti insoliti e sospetti, che perduravano da tempo in città e provincia, localizzati, anche, intorno a “centro benessere” del capoluogo.

L’indagato è risultato collaborare con la titolare dell’esercizio nella gestione dell’attività commerciale che è stata censita come uno dei luoghi in cui avvenivano le cessioni. Diversi sono stati gli episodi documentati dai Carabinieri attraverso mirati servizi, sia di tipo tradizionale, quali osservazioni dinamiche e pedinamenti, sia con l’ausilio di strumentazioni tecniche.

Durante l’esecuzione delle perquisizioni delegate dalla locale Procura della Repubblica, nella disponibilità dell’indagato sono stati rinvenuti, circa due grammi di cocaina (che vanno sommati ad ulteriori 15 grammi circa suddivisi in dosi già sequestrati a vari acquirenti dopo le cessioni), 88 grammi di hashish, strumenti utilizzati per la preparazione delle singole dosi, un coltello a scatto, una placca “guardie giurate” e una somma di denaro di 1.360 euro ritenuto provento dell’attività delittuosa.

Sono stati inoltre sequestrati e posti a disposizione della magistratura inquirente alcuni fogli manoscritti, dove, presumibilmente, venivano annotate cessioni, ricavi e elementi connessi con l’attività di spaccio. In relazione alle evidenze investigative emerse, il Tribunale di Vercelli su richiesta del magistrato titolare del procedimento, ha emesso ordinanza di divieto di dimora nella Provincia di Vercelli eseguita, nei confronti dell’indagato, dal personale della Stazione Carabinieri di Vercelli che ha condotto l’intera indagine.