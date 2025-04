Spaccio nei boschi tra Lenta e Roasio: un arresto e 4 denunce

Un arresto, quattro denunce e 13 persone segnalate come assuntrici di stupefacenti.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli hanno intensificato le azioni preventive e repressive rivolte al contrasto della diffusione e dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio della provincia. Massiccio è stato l’impiego di militari della Compagnia di Vercelli e di quella di Borgosesia nei controlli delle aree boschive, in particolare l’area di Lenta e talune zone del territorio di Roasio utilizzate, occasionalmente, quale punto d’incontro e di scambio tra gli acquirenti e gli spacciatori.

Durante le fasi di “rastrellamento” che hanno interrotto qualsiasi attività illecita, sono state effettivamente riscontrate tracce di bivacchi, verosimilmente utilizzate dagli spacciatori come punti di appoggio e temporaneo stazionamento. Complessivamente tra febbraio e marso sono stati effettuati 122 servizi dedicati, sono state segnalate 13 persone per assunzione di stupefacenti, 4 persone sono state denunciate in stato di libertà ed è stato tratto in arresto un soggetto.