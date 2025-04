Incendio in un'abitazione abbandonata

Momenti di preoccupazione,domenica sera in frazione Salomino di Tronzano, per un incendio divampato all'interno di un'abitazione abbandonata e trasformata in deposito.

Per evitare che le fiamme potessero propagarsi, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono giunti dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià. L'operazione di messa in sicurezza dell'area si è conclusa nella serata di domenica, senza che si registrassero ulteriori rischi per le case limitrofe.