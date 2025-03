Ponte di Agnona, ultimo lotto di lavori

Dopo la pausa invernale, riprendono lunedì 31 marzo i lavori al Ponte di Agnona: «Prende il via l’ultima tranche di lavori – dice il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio – ossia il completamento delle operazioni di pulitura delle facciate esterne. La durata prevista di questo intervento è di una ventina di giorni».

I lavori, diretti dall’architetto Enrico Marforio di Arona e saranno eseguiti dalla ditta Edilizia Acrobatica di Milano, prevedono diverse operazioni, principalmente sulle parti esterne del ponte: rimozione di piante infestanti, rimozione di depositi superficiali, ricucitura delle superfici, sigillatura delle parti mancanti, riempimento dei giunti del parapetto, ripresa dell’intonaco interno del parapetto, trattamento delle superfici metalliche.

Dal 31 marzo al 18 aprile, per garantire la sicurezza del cantiere e dei cittadini, il traffico verrà modificato come segue: il ponte di Agnona sarà chiuso al traffico per tutto il periodo dei lavori e la SP 299, nel tratto sottostante al ponte, dal lunedì al venerdì sarà percorribile a senso unico alternato, con flusso regolato da un semaforo. Nei fine settimana, invece, sarà ripristinata la percorribilità normale.

Con questi lavori si concluderà l’intervento del Comune sullo storico ponte napoleonico, considerato uno dei simboli non solo di Borgosesia, ma dell’intera Valsesia. Ricordiamo che il primo lotto di lavori (eseguito dalla ditta Gugliotta di Vigliano Biellese) era iniziato nel mese di luglio del 2024 ed era volto al risanamento conservativo e al restauro della sede stradale. Il secondo lotto, molto scenografico, è iniziato in autunno ed ha visto gli addetti dell’Edilizia Acrobatica lavorare sospesi alle pareti esterne del ponte, per ripulire le facciate annerite dal tempo e dall’inquinamento.

«Oltre ai lavori sulle parti murarie – conclude il sindaco – siamo intervenuti anche sull’illuminazione del manufatto, grazie ad una speciale illuminotecnica che ne enfatizza l’imponenza. Al termine di questo secondo lotto di lavori, resteranno solo piccole opere di completamento e quindi saremo pronti per avviare un nuovo ciclo di vita del nostro ponte, ritornato alla sua originaria bellezza».