Riforma della Giustizia e sovraffollamento delle carceri: la protesta degli avvocati penalisti

Il direttivo della Camera Penale di Vercelli aderisce all'astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria penale deliberata dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali per i giorni 5, 6 e 7 maggio prossimi.

«Un’astensione importante, che fa sentire la voce dell’Avvocatura penalistica su due argomenti cruciali - spiega Massimo Mussato, presidente della Camera Penale di Vercelli illustrando i motivi dello sciopero -. Da un lato assistiamo al continuo ricorso alla decretazione da parte del Governo, che rende ormai molto difficile, se non impossibile, concepire un quadro normativo organico, sortendo l’opposto effetto di una frammentazione legislativa confusionaria e farraginosa, spesso volta all’introduzione di nuove fattispecie di reato e circostanze aggravanti del tutto superflue, non certo perché non esista, in determinati ambiti, un’emergenza sociale cui fare fronte, ma perché il nostro corpo normativo è in realtà già ampiamente esaustivo e completo. Servono norme e processi che tutelino i diritti costituzionali delle persone. E una giustizia rapida ed efficiente. Nulla di altro. Per converso, irrisolto rimane il problema del sovraffollamento carcerario. L’inaccettabile ed elevatissimo numero di suicidi, la fatiscenza delle strutture, la carenza del personale, l’impossibilità di accesso per tutti i detenuti al lavoro e alla formazione, impediscono la realizzazione di quell’effetto rieducativo che la pena, in un paese civile, deve avere come sua primaria finalità.

È l’Avvocatura, dunque, a dover farsi sentire, quale baluardo di tutela dei diritti delle persone e dello stesso Stato di diritto. Uno Stato di diritto, duole affermarlo, non sempre purtroppo rispondente in concreto alla sua ideale dimensione».

Il direttivo della Camera Penale di Vercelli ha deliberato di aderire alla proclamata astensione, con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, dando comunicazione dell’iniziativa agli Uffici Giudiziari e agli organi di stampa, nel rispetto del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze.