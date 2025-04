A Cigliano nasce il Gruppo Partecipazione Giovani grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Associazione Itaca.

Da alcune settimane è stata avviata con successo una prima aggregazione che ha portato venti giovani dai 16 anni in su ad attivarsi per coinvolgere i propri coetanei.

Venerdì 2 maggio alle ore 18,30, presso i locali del Campo sportivo Bassanino, tutti i giovani ciglianesi sono invitati a partecipare all’aperitivo di presentazione del progetto.

Il Gruppo, che ha deciso di prendere il nome di “Ciuchè” in onore al proprio campanile come simbolo di appartenenza, invita tutti a portare delle idee per rendere il paese maggiormente a misura di giovani. Sull’esempio dei territori vicini in cui sono nati in precedenza, anche questo strumento vuol essere uno spazio di promozione del protagonismo giovanile e una modalità educativa che permetta ai ragazzi di confrontarsi, esprimere i propri desideri e sperimentare la cittadinanza attiva. Un Gruppo, supportato dagli adulti, che consenta di coinvolgere i coetanei del paese nella realizzazione di iniziative, attività, spazi per un’aggregazione positiva. Dando voce ai giovani e fornendo loro gli strumenti per rispondere alle proprie esigenze, dando gambe alle loro idee, consentirà di farli crescere come protagonisti nella comunità. I giovani, per essere il nostro futuro, devono poter essere il nostro presente!

Il primo nucleo di ragazzi, che ha già accettato la sfida, adesso vuole condividere con tutti questa possibilità. Infatti, venerdì 2 maggio, proporranno agli altri giovani di unirsi al Gruppo. Tra le prime proposte l’idea di realizzare il Palio dei Rioni e di creare uno spazio dedicato ai giovani e gestito completamente da loro, come avviene a Santhià, Alice Castello e Cavaglià, dove l’Associazione Itaca supporta da anni i Gruppi Partecipazione Giovani.