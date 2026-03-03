Collaborazione tra Comune di Cigliano e Volontari pubblica assistenza ciglianese

Un accordo atteso da tempo: sabato 28 febbraio il Comune di Cigliano e la Vapc (Volontari pubblica assistenza ciglianese) hanno illustrato la convenzione che ne formalizza l’attuazione.

" Voglio sottolineare l’importanza di questa collaborazione -afferma Giorgio Testore- che sarà un punto di riferimento per l’intera comunità. La Vapc opera da cinquant’anni sul territorio ed è una realtà a cui invito i cittadini ad avvicinarsi. Oltre alle attività già avviate in occasione di eventi e manifestazioni partiranno corsi di primo soccorso e Dae (ndr Defibrillatore Semiautomatico Esterno).-"

I servizi garantiti saranno poco meno di cinquanta (annuali) a fronte di un contributo di 4.500 Euro. Soddisfazione espressa anche dal vice-presidente della Vapc Riccardo Rigazio che ha ricordato i prossimi appuntamenti legati al cinquantenario dell’Associazione. La sala del consiglio comunale si è poi colorata di fiocchi rosa e azzurri per celebrare la presentazione del kit bebè. Un simpatico dono che il sindaco ha consegnato alle famiglie dei bambini nati dal primo gennaio 2026. Un omaggio di benvenuto ai nuovi piccoli ciglianesi.

"l kit bebè -ha sottolineato- Giorgio Testore è un gesto simbolico verso i nostri bimbi e proseguirà con cadenza mensile. Inoltre in occasione delle nascite il Comune sarà illuminato con luci rosa o azzurre e verrà piantumato un nuovo albero"

Oltre ad articoli medicali nel box sono presenti il libro del professore Giovanni Bollea e il libretto SOS Bimbi gentilmente concesso da Lella Bassignana.del Comune di Vercelli.- Tra gli sponsor (Azienda Buona, Mustela e farmacia Santa Chiara) presente Sabrina Ponzetto titolare della farmacia Santa Chiara di Cigliano.