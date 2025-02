Pro Vercelli |

Banchini: «Almeno il pari lo avremmo meritato»

«Ci siamo fatti gol da soli e a inizio ripresa ci siamo trovati sotto 2-0. In quel momento è uscito fuori il nostro carattere.»

Banchini

Mister Marco Banchini analizza il ko di Lecco: "Solitamente quando si esce sconfitti significa che gli avversari hanno fatto qualcosa in più, ma in questo caso on mi sento di dirlo. Sicuramente per quanto espresso in campo avremmo meritato almeno il pareggio. Abbiano iniziato bene, prendendo campo e sfruttando il momento psicologico non facile dei padroni di casa. Poi ci siamo fatti gol da soli e a inizio ripresa ci siamo trovati sotto 2-0. In quel momento è uscito fuori il nostro carattere. Abbiamo sfruttato bene le corsie esterne mettendo più volte in difficoltà gli avversari e guadagnando calci d'angolo che hanno creato problemi ai blu azzurri. La reazione c'è stata è mancato solo il risultato. Preferisco non commentare l'atteggiamento degli avversari e alcune situazioni: voglio guardare a quanto fatto dalla mia squadra e all'atteggiamento di chi non vuole perdere. Dopo una striscia positiva una sconfitta ci può stare, l'importante è riscattarci immediatamente ed evitare di subire il contraccolpo psicologico." Quota salvezza? "Non faccio tabelle, calcoli o quanti punti si debbano raggiungere. Conosco bene questo campionato e so che basta un filotto di risultati per uscire o restare nella zona calda. Quello che mi interessa è l'atteggiamento della squadra. E a Lecco, pur perdendo, i ragazzi hanno confermato di "essere dentro" a questo campionato e volerci restare. Dovremo dimostrarlo lottando e lavorando duro durante la settimana".

pmf