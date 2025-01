Dopo Romairone e Benacquista,due nuove entrate nella Pro Vercelli.

Il difensore classe 2002 Alessandro La Rosa e l'esterno sinistr Jacopo Antonini.

Alessandro La Rosa: dopo 26 partite nel Giarre in serie D approda in C con Pordenone, Juve Stabia e Vis Pesaro. Poche le presenze in campo.

Jacopo Antonini arriva in prestito dal Torino (dove è stato convocato anche in prima squadra). Ha giocato i primi mesi di quest'anno nella Vis Pesaro.