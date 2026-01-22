Ospedale di Borgosesia, 10 posti letto per ricoveri post acuzie

Sono stati attivati i primi dieci posti di continuitià assistenziale a valenza sanitaria che l’Asl VC ha destinato al presidio ospedaliero Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.

«Si tratta di una soluzione in grado di offrire un ricovero temporaneo e intermedio per pazienti dimessi dall'ospedale o che necessitano di cure extra-ospedaliere, fungendo da ponte tra ospedale e domicilio, con assistenza infermieristica e medica, per stabilizzare condizioni cliniche, fornire riabilitazione o assistenza socio-sanitaria», spiega una nota dell'Azienda.

La Delibera della Giunta Regionale per l’efficientamento dell’ospedale Santi Pietro e Paolo ha previsto per gennaio 2026 l’attivazione di 30 posti letto di post-acuzie (10 CAVS, cioè ordinari di continuità assistenziale e 20 CAVS riabilitativi).

«In questa fase iniziale, partita a metà gennaio, sono stati attivati i primi 10 posti letto e saranno progressivamente implementati», conclude la nota.