Banchini: «Loro sono più forti, ma... si parte dallo 0 a 0»

Dopo il punto conquistato contro la Pro Patria, mister Marco Banchini farà il proprio esordio al Piola, domenica alle 15, sulla panchina delle Pro Vercelli. E sarà un "battesimo di fuoco" dovendo affrontare la Feralpi Salò terza forza del girone. "L'emozione c'è già stata a Busto. Il match contro la Feralpi sarà importante, come tutti gli altri, principalmente per la squadra. E' fin troppo scontato osservare che dovremo sfruttare al massimo i match casalinghi. Ma più che con le dichiarazioni dovremo dimostrarlo con i fatti e il nostro atteggiamento".

La Feralpi spaventa la Pro? "E' una squadra che ha il doppio dei nostri punti. Ma si parte sempre dallo 0-0 e, come ho già precisato prima del match di Busto, conta l'atteggiamento e la voglia di vincere che metteranno in campo le due squadre. Chiaro che, da parte nostra, non dovremo commettere il minimo errore, cercando di sfruttare gli eventuali punti deboli di un avversario comunque forte, che vanta la terza miglior difesa del torneo ed è un mix tra giocatori d'esperienza e giovani interessanti".

Dopo una settimana come "vede" la squadra: "Per il mio modo d'interpretare il calcio ci vuole almeno un mese di lavoro costante; non finalizzato unicamente alla partita del fine settimana. Sto studiando i ragazzi per capire come sfruttare al meglio le loro potenzialità. Il mio lavoro è quello di risolvere le criticità e mettere ogni calciatore nelle migliori condizioni in campo".

Sinora il cammino della Pro era stato caratterizzato da una fragilità difensiva e dalle difficoltà in zona gol. A Busto c'è stata un'inversione? "Non dobbiamo guardare al passato, ma quanto possiamo fare per migliorarci da qui in avanti. A Busto ho visto una squadra che, fatti salvo 20' dopo aver incassato lo svantaggio, ha reagito, cercando il pareggio. Abbiamo preso gol da palla inattiva, caratteristica sul quale dovremo migliorare ma, in compenso, abbiamo segnato su calcio d'angolo: insomma a piccoli passi dobbiamo iniziare a costruire il nostro gioco e le nostre vittorie",

Se prima del match dello Speroni il morale non era alto, il pareggio ha rasserenato un po' l'ambiente in vista del match con la Feralpi? "Un punto ottenuto nella maniera in cui è maturato è stato senz'altro importante. Una base su cui ripartire: c'è bisogno di tutti: ognuno deve fare la propria parte: anche in campo è necessario parlarsi, aiutarsi e correggersi. Ai giovani chiedo di "divertirsi" durante la partita, visto che l'allenamento può essere vissuto un po' come sacrificio. Ripeto in questo momento il nostro obiettivo dovrà essere quello di "costruire" le vittorie, qualunque sia l'avversario che ci troveremo di fronte"