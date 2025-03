Addio a Ketty Politi, il cordoglio di Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo.

Forza Italia oggi piange la scomparsa dell’amica Ketty Politi, storica iscritta che per conto del movimento ha ricoperto la carica per ben tre mandati di assessore comunale, oltre che appassionata consigliera comunale di minoranza durante l’amministrazione di centrosinistra. Di lei ricordiamo lo straordinario impegno e la passione, senza mai risparmiarsi per il bene comune e per l'intera collettività. Dopo aver portato il proprio contributo importante in 10 anni da assessore dal 2004 al 2014, non si è mai risparmiata neanche come consigliere di opposizione dal 2014 fino alle dimissioni per motivi personali nel 2017. Per poi tornare a ricoprire l'incarico di Assessore dal 2019 al 2024.

Il suo contributo politico rimarrà sempre importante nel tempo, e il suo impegno volto soprattutto per i meno fortunati un esempio di esercizio dell'incarico pubblico a servizio della comunità. Personalmente conservo ricordi positivi come collega di Giunta prima e come impegno politico proseguito nel tempo. Un rapporto di amicizia e collaborazione di vent'anni pensando sempre al bene dei cittadini.

Ci mancherà molto, e mancherà a tutti coloro a cui ha fatto del bene, pur sapendo che il suo prezioso impegno continuerà ad essere da esempio per tutti noi.

A nome di Forza Italia esprimiamo le nostre condoglianze ai figli.