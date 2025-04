Accordo Itis - AlienTech: nuovi percorso Pcto per gli studenti

“Questa mattina sono lieta di firmare il protocollo di intesa con l’azienda AlienTech per l’attivazione di un percorso di PCTO condiviso. Invito gli allievi a cogliere questa e tutte le altre opportunità che la scuola mette loro a disposizione per potenziare il bagaglio di competenze tecniche e trasversali che vi permetteranno di crescere e realizzarvi non solo nel mondo del lavoro ma anche in quello personale”. Con queste parole la Dirigente dell’IIS Lombardi Antonella Aliberti ha aperto l’evento che si è svolto giovedì 3 aprile nell’aula magna dell’ITI “G.C.Faccio”. Dopo la sottoscrizione dell’accordo, i responsabili di AlienTech, azienda trinese che si occupa di chiptuning e realizza software per la rimappatura delle centraline delle automobili, hanno presentato il progetto di PCTO che coinvolgerà gli studenti del quarto anno di informatica e meccatronica. Il progetto che avrà inizio già da questo anno scolastico sarà svolto, per la prima volta, interamente nei laboratori della scuola sotto la supervisione degli insegnanti e dei tecnici dell’azienda che porteranno, quindi, le loro competenze all’interno della scuola. Sul palco erano presenti: Fabio Vogliotti CEO dell’azienda che ha esortato gli allievi ad impegnarsi in tutto ciò che faranno perché “solo con la passione e l’impegno è possibile realizzarsi nel lavoro e nella vita”, Simone Vogliotti, responsabile amministrazione e controllo, che ha sottolineato la natura internazionale dell’azienda che partendo da zero ha, ora, una fitta rete di distributori in tutto il mondo. Poi la parola è passata a Simona Genovese, responsabile del personale e dell’organizzazione, che ha rimarcato come l’azienda sia dinamica, proiettata al futuro, composta da personale giovane, motivato e intraprendente. Ed infine è intervenuto Thavanesan Athavan, responsabile dell’assistenza tecnica, che ha presentato il progetto dal punto di vista tecnico e a raccontato la sua esperienza ricordando che è arrivato in azienda grazie ad un progetto realizzato proprio dietro ai banchi di scuola; questo a dimostrazione del fatto che le collaborazioni tra scuola e azienda funzionano.

La Dirigente ha chiuso l’incontro ricordando che sono queste le collaborazioni che possono portare nella scuola quelle competenze e professionalità che servono per poter formare dei tecnici preparati ed in grado di affrontare con successo il mondo del lavoro. Ha anche ringraziato tutti per la passione e l’entusiasmo che stanno mettendo nella realizzazione di questo progetto ed invita gli studenti a partecipare con eguale passione ed entusiasmo a quella che è una grande opportunità, perché questi progetti hanno come scopo primario quello di aiutarli ad ottenere il loro successo formativo nella scuola e carriere soddisfacenti nel mondo del lavoro.