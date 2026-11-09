Ex Ciudin ai 102° dell'associazione Lazzaro Chiappari

Riceviamo e pubblichiamo.

La cerimonia per festeggiare il 102° anno di fondazione dell’associazione Lazzaro Chiappari inizia con la S. Messa nella chiesa di San Sepolcro e San Siro in via Aselli e prosegue con la posa della corona di alloro alla lapide degli Ex Allievi caduti nelle guerre, posta nell’androne del palazzo della Carità, si tiene poi la manifestazione nella Sala Consiliare della Fondazione città di Cremona. Proseguiamo anche quest’ anno – dice il presidente Fiorenzo Bassi - l’approfondimento delle misure messe in atto dalle istituzioni per far fronte al forte disagio minorile avendo come relatori esponenti dei Servizi Sociali. Sono trattati la “Scuola di seconda opportunità” ed il Servizio “PIPPI” quali strumenti di contrasto e/o prevenzione rivolti alle fragilità minorili. Inoltre, vogliamo lanciare il messaggio a favore del “volontariato” partendo dal presupposto che …Osservare non basta…, ma i cittadini e le persone in genere possono contribuire, secondo la loro sensibilità, utilizzando le opportunità offerta dall’organizzazione di volontariato per “mettere a terra” quell’energia e positività che c’è in ciascuno indipendente che ciò avvenga in campo sociale, della salute, della cultura in genere, dell’ambiente e dello sport. Al tavolo presenti le autorità cittadine: il sindaco Andrea Virgilio e l’Assessora alle Politiche Sociali e Fragilità Marina Della Giovanna (Comune di Cremona), il Presidente Giuseppe Foderaro e la Consigliera Marina Gerevini (Fondazione città di Cremona) e per le associazioni consorelle i presidenti Alessandro Bacciocchi (ex Martinitt e Stelline di Milano) e Francesco Radaelli (ex Ciudin di Vercelli). Dopo gli interventi al Tavolo dei relatori, con la formula dell’intervista/dibattito, moderato da Angela Bellardi (vicepresidente Associazione), il dott. Luca Gabbioneta, Psicologo Tutela minori Servizi Sociali del Comune di Cremona illustra il P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire L’Istituzionalizzazione), un modo diverso di stare accanto alle famiglie. La fase finale dell’incontro è preceduta dalla proiezione del video "Il viaggio tra i viaggi”", che nasce da un progetto artistico integrato di musica e teatro pensato specificamente per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nelle Comunità Sentiero di Cremona; si passa infine alla consegna, da parte dei donatori, degli attestati economici di merito e/o supporto a seconda dei casi, individuali o collettivi, per ragazzi delle Comunità dei minori e di altri individuati attraverso i canali descritti nel corso dell’incontro, attraverso spontanee testimonianze durante la consegna.