Cantieri aperti: da piazza Cavour a via Egitto la mappa dei lavori

Sono ultimati i lavori interni della piscina di via Prati. Lo stato di avanzamento dell’asilo Concordia ha toccato, in questi giorni, quota 65%. In piazza Cavour, com’è visibile a tutti, il cantiere procede senza intoppi e con la soddisfazione dei commercianti che non sono stati penalizzati dalle opere in corso.

«L’aggiornamento sui Lavori pubblici parte da qui - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Qualcuno aveva ipotizzato disagi per il commercio nella piazza simbolo della città. Sarà costretto a ricredersi. Il mercato bisettimanale non è mai stato “annullato”, i bar hanno continuato a lavorare senza alcun problema, utilizzando sempre lo spazio del dehors in totale sicurezza. Stiamo, infine, consegnando a Vercelli un’altra piscina che sarà destinata ai bambini, a chi avrà bisogno di riabilitazione e ai fragili: questa è un’altra importante conquista». L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, sottolinea come «la nostra città sta cambiando volto. Le piazze riqualificate, scuole costruite ex-novo come l’asilo del Concordia o quella in via Derna, le nuove piste ciclabili, gli interventi sulle case raccontano la precisa scelta politica: investire negli spazi e nei servizi che fanno parte della vita quotidiana dei nostri concittadini. È questa la Vercelli che vogliamo costruire: più curata, accessibile, attenta alle famiglie».

Opere compiute

Alla piscina di via Prati i lavori sono ultimati internamente. È stato emesso il collaudo strutturale, mentre quello degli impianti è in corso. È già prevista, nel bilancio 2027-2029, la riqualificazione della parte esterna per accedere all’impianto natatorio e migliorare quindi la fruibilità dell’area interna del plesso scolastico dove, ora, sono in corso i lavori di efficientamento energetico.

Piazza Alciati è stata interamente riqualificata dopo la bonifica dei serbatoi interrati. Sono stati realizzati pavimentazione, illuminazione e arredi con fioriere e piante. Gli alloggi dell’immobile sono stati ristrutturati con interventi per ridurre i consumi energetici e sono, in queste settimane, in fase di collaudo.

In piazza Municipio l’intervento ha rinnovato pavimentazione e illuminazione. Ha introdotto la fontana a raso e nuove fioriere. La sistemazione mantiene il passaggio delle auto e migliora la qualità dello spazio urbano. Il risultato riguarda sia gli elementi della piazza sia la sua funzione di luogo attraversabile dal traffico.

In corso Avogadro di Quaregna, il vecchio cavalcavia ferroviario è stato eliminato. La nuova strada comprende piste ciclabili separate, marciapiede, illuminazione a LED, alberi e superfici permeabili alle acque piovane. Il limite è di 50 km/h, ridotto a 30 km/h all’incrocio con la ferrovia. L’intervento rientra nella riqualificazione del rione Aravecchia che ha avuto un importante rilancio urbanistico e commerciale grazie anche agli interventi sulle palazzine di via Natale Palli e all’arrivo di attività commerciali proprio in corso Avogadro di Quaregna.

Opere in corso

In piazza Antico Ospedale, dopo il recesso dal precedente contratto per tutelare sicurezza e decoro, i lavori proseguono con la nuova impresa. Sono approvati il progetto della futura Biblioteca civica e universitaria nella Manica delle Donne e la ripresa del restauro archeologico. L’insieme costituisce la futura “Piazza del Sapere”.

Per piazza Cavour, il progetto è stato condiviso con tutti i gruppi consiliari, le associazioni di categoria e poi autorizzato dalla Soprintendenza. L’ammodernamento della cabina elettrica ASM è terminato lo scorso 14 agosto. I lavori sono stati consegnati il 5 ottobre 2026 con durata massima di 120 giorni e, com’è visibile a tutti, rispettano i tempi previsti.

All’ex cinema Astra, il precedente contratto è stato rescisso a marzo 2026 per ragioni legate esclusivamente alla crisi finanziaria dell’impresa. Sono seguiti un nuovo progetto e tre gare con riconsegna dei lavori a luglio e settembre. Le lavorazioni rispettano il crono-programma e sono di buona qualità.

All’asilo Concordia l’avanzamento dei lavori, come anticipato, è al 65% e sono in costruzione le pareti interne.

In piazza Amedeo IX, davanti al Tribunale, è in corso la chiusura del vecchio pozzo. Prima di piantare nuovi alberi, la Soprintendenza ha richiesto sondaggi archeologici.

In viale Garibaldi la manutenzione ha una cadenza di 15 giorni e ha costi ragionevoli. Il servizio è previsto dal contratto biennale affidato a settembre 2026.

Risorse e opere in preparazione

Per le palazzine di via Egitto, il progetto è stato rimodulato entro il finanziamento disponibile: prevede 60 alloggi e lo spazio pubblico riqualificato. Il finanziamento non è stato revocato e il Comune tutela l’investimento al Ministero.