Spresal: 578 aziende controllate, 266 violazioni e 202 infortuni indagati

Sono 578 le aziende controllate, attraverso sopralluoghi o verifiche documentali, nell’ambito dell’attività di vigilanza condotta nel 2025 dallo Spresal dell'Asl Vercelli; 266 le violazioni accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre 202 gli infortuni indagati, di cui 51 attraverso inchieste approfondite e 151 mediante accertamenti, e 36 le malattie professionali indagate a seguito di segnalazioni di patologie di possibile origine lavorativa.

Dal 19 al 24 ottobre si celebra la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, un’occasione per approfondire il tema della prevenzione e richiamare l’attenzione sull’importanza di costruire, ogni giorno, ambienti di lavoro più sicuri. Per l’occasione lo Spresal – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Asl Vc, diretto dalla dottoressa Silvia Durante, ha realizzato lo speciale “Sicurezza in pratica”, una pubblicazione che raccoglie dati, informazioni ed esempi concreti con l’obiettivo di promuovere una prevenzione fondata sull’esperienza e sulla condivisione delle buone pratiche.

Lo Spresal svolge un ruolo centrale nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Servizio affianca all’attività di vigilanza, finalizzata a verificare il rispetto della normativa, quella di informazione e assistenza, per favorire la conoscenza e la corretta applicazione delle misure di prevenzione. Si occupa inoltre delle indagini relative agli infortuni sul lavoro e alle segnalazioni di malattie di possibile origine professionale. Lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, cittadini e organizzazioni sindacali possono inoltre rivolgersi allo Spresal per segnalare situazioni di rischio.

«La sicurezza sul lavoro non può essere considerata soltanto come un insieme di adempimenti, ma deve diventare parte integrante dell’organizzazione e della cultura di ogni luogo di lavoro – dichiara il direttore generale dell’Asl Vc, Marco Ricci. – La prevenzione si costruisce attraverso la conoscenza dei rischi, la formazione, il confronto e la responsabilità condivisa. Il lavoro quotidiano dello Spresal va proprio in questa direzione: intervenire quando necessario, ma soprattutto contribuire a creare le condizioni affinché gli incidenti possano essere evitati. Ringrazio tutto il personale per l’impegno, la competenza e il prezioso lavoro svolto ogni giorno a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. È un obiettivo che riguarda tutti e che richiede la collaborazione di istituzioni, imprese e lavoratori».

Gli appuntamenti dedicati alla sicurezza

La Settimana europea è accompagnata anche da occasioni di confronto e approfondimento sul territorio, a cui partecipa il personale dello SPRESAL. Venerdì 23 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, nel Salone “G. Bona” della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, in corso Giuseppe Rigola 107 a Vercelli, si svolgerà “Rischio Calore 2.0 – L’impatto delle temperature estreme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, organizzato dall’Ente Unico Edile del Vercellese e della Valsesia.

Lo Spresal dell’Asl Vc partecipa inoltre, insieme ai Servizi delle Asl No, Bi e Vco, alla rassegna del Quadrante Nord-Est “Ambienti di lavoro sani e sicuri: un gioco di squadra” a una serie di eventi a tema, dedicati alla prevenzione. Scarica qui la locandina con tutti gli appuntamenti

La rassegna proseguirà anche dopo la Settimana europea: il 26 novembre a Carisio è in programma l’incontro “Dalla prevenzione all’ispezione: sicurezza e condizionalità sociale”, organizzato da Cimiav Vercelli-Biella.