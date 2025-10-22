Fondazione Museo Borgogna: nel cda entra Pier Giorgio Fossale

Pier Giorgio Fossale, 71 anni, medico di famiglia, ex assessore alla Cultura, è il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Museo Francesco Borgogna”. La sua nomina è stata firmata mercoledì mattina dal sindaco, Roberto Scheda.

Fossale, ex assessore alla Cultura nelle prime due ammionistrazioni guidate da Andrea Corsaro, è stato presidente dell’Ordine dei Medici dal 2005 al 2020; dal 2021 all’aprile 2025 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e da maggio è il vice presidente.

«La scelta non è solo dettata dal prestigioso curriculum, intende rappresentare il segnale chiaro e deciso: la Cultura è e deve essere uno degli assi portanti del rilancio di Vercelli» sottolinea Scheda. Il primo cittadino rimarca come «il museo Borgogna, seconda pinacoteca del Piemonte, non è soltanto custode di uno straordinario patrimonio, è luogo vivo e creatore di identità, memoria e futuro. Rafforzarne la governance è per noi dovere istituzionale e atto di visione strategica. Fossale porta con sé una lunga e apprezzata esperienza in ambito culturale e amministrativo».

Ringraziando il sindaco per la fiducia, Fossale ribadisce di «Aver sempre cercato di guardare avanti. Grazie alle esperienze maturate in 10 anni da assessore e da presidente Atl, il mio obiettivo è fornire un contributo perché la Cultura apporti vantaggi concreti allo sviluppo della nostra città. Il Museo Borgogna grazie al suo immenso patrimonio artistico può e deve giocare un ruolo essenziale nella progettualità dell’Amministrazione comunale in tema di cultura ed eventi».

Completata la rosa dei componenti, sarà ora il CdA a procedere alla nomina del successore di Ferraris.