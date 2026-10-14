Turismo, il Piemonte brilla al TTG di Rimini con numeri da record e l'asse strategico con la Liguria [FOTO E VIDEO]

Un Piemonte da record conquista la scena alla Fiera di Rimini in occasione del "TTG Italia", la più importante borsa del turismo italiano inaugurata oggi, mercoledì 14 ottobre.

Lo Spazio Piemonte, allestito nel padiglione C1 con ben 40 espositori tra cui le sei Atl del territorio, i parchi naturali, le Residenze Reali, i consorzi e oltre venti operatori commerciali, si è presentato agli operatori internazionali come uno degli ambienti più ricchi e frequentati della manifestazione.

A inaugurare la presenza piemontese è stato l'assessore regionale al Turismo, Commercio e Sport Paolo Bongioanni, che ha sottolineato le straordinarie performance registrate nel 2026. La regione si è infatti piazzata al terzo posto in Italia nel primo semestre dietro a Calabria e Marche, conquistando poi il primo posto assoluto nel mese di luglio con una crescita del 9,9%, davanti al +8,3% calabrese. Un risultato storico nei trent'anni di rilevazione delle serie statistiche, che vede per la prima volta una regione di montagna superare le mete balneari nel cuore dell'estate.

L’INTERVISTA [VIDEO]

"Il Piemonte è protagonista con lo stand più visibile del Ttg di Rimini, ma non è solo il più visibile, è uno stand ricco di contenuti – ha spiegato l'assessore regionale Paolo Bongioanni al nostro microfono –. Ci sono le nostre sei Atl, i parchi naturali, le Residenze Reali e più di venti operatori commerciali con i nostri consorzi che promuovono e vendono il Piemonte turistico. Un Piemonte turistico che si è affermato in modo formidabile nel 2026. Siamo stati nel primo semestre la terza regione italiana dopo Calabria e Marche, ma nel mese di luglio le abbiamo superate e con il più 9,9% siamo stati la prima regione italiana, quella che ha trainato il turismo italiano che ha fatto dei numeri straordinari. Aspettiamo i dati di agosto, ma saranno certamente sul livello di quelli di luglio".

Alla base di questo successo c'è una strategia promozionale mirata che ha ridefinito la presenza sui mercati esteri di riferimento — come Germania, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia e Paesi scandinavi — intrecciando la promozione turistica all'eccellenza agroalimentare dei grandi vini, delle carni, dei risi e delle nocciole piemontesi. Fondamentale anche l'apporto dei grandi appuntamenti agonistici: la regione ha ospitato il maggior numero di eventi sportivi internazionali in Europa nel 2026, rassegne destinate a proseguire con le "Atp Finals" di tennis e con i campionati assoluti di boxe in programma il 10 dicembre 2026 a Cuneo.

Tra le novità annunciate durante l'inaugurazione figura infine il consolidamento del legame strategico con la Liguria per l'offerta integrata tra mare, colline e montagna. Insieme all'assessore ligure Luca Lombardi, Bongioanni ha confermato che le due regioni si presenteranno unite dal 3 all'8 novembre 2026 all'"Eicma" di Milano e nelle successive fiere internazionali per proporre una piattaforma comune dedicata al turismo outdoor.