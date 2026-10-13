Biud10: in 140 alla cena in ricordo di Andrea Bodo

Tradizionale serata di amicizia e solidarietà in ricordo di Andrea Bodo. Sono stati 140 i partecipanti alla cena che Biud 10 ha organizzato sabato 10 ottobre alla Tenuta Aranuova: «una serata bellissima, un'occasione per ritrovarci, stare insieme e condividere il ricordo di Andrea in un clima di amicizia, affetto e solidarietà», dicono dall'associazione. Tutti esauriti i posti disponibili: «Un risultato che ci riempie di gioia e che dimostra quanto sia forte il legame che continua a unirci nel suo ricordo, anche a 17 anni dalla sua scomparsa», aggiungono precisando che, grazie ai 20 euro di donazione da parte di ciascun adulto sono stati raccolti oltre 3 mila euro, destinati alle attività dell'associazione.

Durante la serata sono stati consegnati 10.000 euro al Micronido "Andrea Bodo" per TataMia. insieme ai 10.000 euro donati a maggio, in occasione del torneo di tennis e padel e agli ulteriori 15.000 euro che saranno erogati a Natale, l'associazione continuerà a sostenere le spese ordinarie di gestione del micronido gratuito, primo dei tanti progetti portati a termine nel ricordo di Andrea Bodo, volti a trasformare il suo ricordo in qualcosa di bello e utile per gli altri, soprattutto per i bambini.

Uno dei momenti più belli della serata è stata la premiazione del concorso "Biud10 in Italia e nel mondo". «Abbiamo ricevuto decine di fotografie dai nostri sostenitori, che hanno portato la maglietta Biud10 in giro per il mondo: dal Senegal agli Stati Uniti, dall’India al Marocco, dall'Islanda alla Lapponia, fino a tanti altri luoghi meravigliosi in Europa. Un modo simpatico e originale per sentirci tutti parte di una grande famiglia, anche a migliaia di chilometri di distanza - proseguono dall'associazione, aggiungendo che - Al termine della premiazione abbiamo voluto dedicare un momento particolarmente emozionante al ricordo di Pier Giuseppe Raviglione, uno dei soci sostenitori più attivi e generosi di Biud10, scomparso pochi mesi fa a causa dello stesso male che ci ha portato via Andrea. Lo abbiamo ricordato con grande affetto e riconoscenza, perché persone come Pier Giuseppe hanno contribuito in modo speciale a far crescere la nostra associazione e a mantenerne vivo lo spirito».

Alla serata, oltre alle 140 persone che hanno scelto di sostenere l'associazione, hanno contribuito Alvise, Mattia e Paola del ristorante Borgo Antico, curatori dell'eccellente catering, i cuochi e lo staff.

«Sono passati 17 anni, ma Andrea continua a essere con noi. Lo ritroviamo nei sorrisi, negli abbracci, nei ricordi che condividiamo e, soprattutto, in tutto il bene che riusciamo a fare insieme nel suo nome - concludono da Biud10 -. E' questo il senso più profondo della nostra associazione: trasformare un'assenza in una presenza che continua a fare del bene».

L'ultima attività dell'anno sarà la tradizionale distrubuzione dei panettoni solidali Biud10.