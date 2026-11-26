La tradizione gastronomica italiana al centro di Expogast 2026, il Salone internazionale della gastronomia del Lussemburgo. In primo piano gli showcooking e le degustazioni organizzati dall'Italian Trade Agency (ITA) - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana e l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.



Il direttore dell’Ufficio ITA per il Benelux, Tindaro Paganini, si è detto "lieto di rappresentare in Europa come sistema Italia il meglio della gastronomia italiana".

Gli ha fatto eco l’ambasciatore d’Italia in Lussemburgo, Carmine Robustelli, che ha parlato degli italiani in Lussemburgo come "connazionali di altissima qualità che apprezzano e fanno apprezzare ai lussemburghesi e agli stranieri le eccellenze italiane, che portiamo in questa fiera con grande orgoglio".



Manifestazione di riferimento per i settori della ristorazione, dell’ospitalità e delle arti culinarie, Expogast si svolge ogni quattro anni e rappresenta un’importante piattaforma internazionale di incontro e confronto tra professionisti, operatori e appassionati del settore.

La manifestazione ospita inoltre la Culinary World Cup, tra le più prestigiose competizioni culinarie a livello mondiale, che riunisce chef e talenti della gastronomia provenienti da numerosi Paesi.