Per consentire urgenti interventi di manutenzione alla copertura del liceo Lagrangia, vengono adottate temporanee modifiche alla viabilità in via Duomo.
Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16, e comunque fino al termine dei lavori, nel tratto di via Duomo compreso tra via Carducci e la chiesa di Santa Maria Maggiore saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate.
I provvedimenti sono necessari per consentire lo stazionamento di un’autogrù impiegata nei lavori. Al termine degli interventi sarà ripristinata la normale viabilità.
Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza in prossimità dell’area interessata.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità | 18 novembre 2026, 08:15
Lavori al tetto del liceo, chiude un tratto di via Duomo
Modfiche alla viabilità in centro
Per consentire urgenti interventi di manutenzione alla copertura del liceo Lagrangia, vengono adottate temporanee modifiche alla viabilità in via Duomo.