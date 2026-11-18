Per consentire urgenti interventi di manutenzione alla copertura del liceo Lagrangia, vengono adottate temporanee modifiche alla viabilità in via Duomo.

Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16, e comunque fino al termine dei lavori, nel tratto di via Duomo compreso tra via Carducci e la chiesa di Santa Maria Maggiore saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate.

I provvedimenti sono necessari per consentire lo stazionamento di un’autogrù impiegata nei lavori. Al termine degli interventi sarà ripristinata la normale viabilità.

Il Comune invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a procedere con prudenza in prossimità dell’area interessata.