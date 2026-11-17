Intervento di chirurgia oncologica robotica all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli trasmesso in diretta a una platea internazionale di specialisti nell’ambito del 37° Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato Digerente, uno dei più importanti appuntamenti scientifici mondiali del settore.

L’evento, organizzato a Roma dal professor Giorgio Palazzini, riunisce ogni anno chirurghi provenienti dai cinque continenti e ha visto oltre 150 interventi trasmessi in diretta dalle sale operatorie di ospedali selezionati. All’Auditorium del Massimo erano presenti oltre 2.000 partecipanti, mentre più di 100.000 professionisti sanitari erano collegati online da tutto il mondo. La Struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Asl Vc, diretta dal dottor Vincenzo Adamo, è stata tra i centri invitati a partecipare attivamente all’iniziativa, confermando un riconoscimento già ottenuto nelle edizioni del 2022 e del 2023.

Dalle sale operatorie del quarto piano del Sant’Andrea è stato effettuato un collegamento live durante il quale l’équipe vercellese ha eseguito un intervento di resezione per carcinoma del giunto retto-sigma su una paziente di 51 anni, attraverso una tecnica mininvasiva con l’utilizzo del robot Da Vinci. L’operazione, durata circa tre ore, ha consentito ai partecipanti al congresso di osservare in tempo reale tutte le fasi della procedura e di confrontarsi con i professionisti impegnati in sala operatoria.

La patologia trattata è tra le più diffuse nell’ambito dei tumori del colon-retto e la Chirurgia Generale di Vercelli è centro di riferimento regionale all’interno della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’utilizzo della chirurgia robotica consente inoltre una maggiore precisione operatoria, una minore invasività e tempi di recupero più rapidi per i pazienti.

L’équipe coinvolta nell’intervento era composta dai dottori Vincenzo Adamo, Marcello Zago, Chiara Piceni e Francesco Marziali, medico specializzando della Scuola di Specializzazione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, inserito nel percorso di collaborazione formativa che lega la struttura vercellese al prestigioso ateneo milanese, dove Adamo è docente a contratto.

«Essere nuovamente invitati a un congresso di questa rilevanza internazionale rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra équipe e per il livello di competenza raggiunto dalla chirurgia dell’Asl Vc - commenta il dottor Vincenzo Adamo -. La possibilità di mostrare in diretta le nostre tecniche chirurgiche a una platea mondiale testimonia la qualità del percorso clinico, formativo e tecnologico sviluppato negli ultimi anni a beneficio dei pazienti».

«La partecipazione a un evento scientifico seguito da migliaia di professionisti in presenza e online è motivo di grande soddisfazione per la nostra ASL - aggiunge il direttore generale, Marco Ricci -. Questo importante palcoscenico internazionale valorizza le competenze dei nostri professionisti e conferma il ruolo dell’ospedale Sant’Andrea come punto di riferimento per la chirurgia oncologica e l’innovazione tecnologica al servizio dei cittadini».