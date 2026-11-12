Corso Gastaldi: investimento da 2,1 milioni per ridurre il traffico e riqualificare l'area

Con un investimento da 2,1 milioni di euro, il Comune si prepara a ridisegnare circa mezzo chilometro di strada piazza Roma e largo Martiri della Libertà. Il piano per il nuovo corso Gastaldi è stato presentato mercoledì ai consiglieri comunali e alle associazioni di categoria, secondo una modalità già adottata per l'intervento attualmente in corso piazza Cavour e, prima ancora, per il cavalcavia Tournon.

«Questa idea - spiega il sindaco, Roberto Scheda - si inserisce in maniera puntuale e precisa all’interno della rigenerazione urbana, uno strumento a nostra disposizione nel complesso quadro dell’emergenza climatica. Su corso Gastaldi non c’è ancora nulla di deciso, non c’è un progetto definitivo. Tutto è in cammino. Questo lo voglio ribadire con chiarezza».

Il progetto riguarda l’area in cui vivono, lavorano o studiano circa 3.000 persone, porta d'accesso alla città per chi arriva da Biellese e Valsesia ma anche per tutti coloro che devono raggiungere la stazione. In corso Gastaldi resterà una corsia per senso di marcia, auto e bus continuerebbero a passare. Il progetto aggiungerebbe 250 metri di pista ciclabile, larga due metri e mezzo, percorribile in entrambe le direzioni e separata da vetture e pedoni; a largo Martiri della Libertà, dove c’è la caserma della Guardia di Finanza, si collegherebbe poi a corso Fiume. Qui una parte dello spazio sarà riservato a sedute e aiuole.

Il piano interviene anche sulle vie laterali. Secondo lo studio del traffico condotto da Systematica, in via Sereno, nell’ora di punta del mattino, passano circa 450 veicoli. Il Comune propone di invertire il senso di marcia in alcuni tratti di via Sereno, via Pietro Micca e via degli Oldoni, introducendo il limite di 30 chilometri all’ora.

In via Cerrone il cambiamento si vedrebbe all’uscita della scuola: i tratto tra via Sereno e via Micca, davanti a due uscite dell’istituto Ferrari, diventerebbe pedonale per aumentare la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola. L’accesso rimarrebbe garantito per residenti e mezzi di soccorso. Il progetto prevede nuovi alberi e sedute per chi aspetta. L’area di sosta degli autobus su corso Gastaldi potrebbe invece ospitare un parcheggio alberato nei giorni feriali e lasciare spazio a giochi, mercati o incontri nel fine settimana.

In tutto il quartiere il progetto prevede circa 200 nuovi alberi di diverse specie. In alcuni punti il bordo del marciapiede avrà delle aperture: durante un temporale l’acqua potrà entrare nelle aiuole e filtrare poco alla volta nel terreno ricaricando così la falda.

Lo studio stima che, con il nuovo assetto, auto e furgoni percorrerebbero circa 677.000 chilometri in meno all’anno. La stima parte da una simulazione del traffico nell’ora di punta del mattino. Lo stesso studio calcola una riduzione di circa 36 chilogrammi di polveri sottili all’anno.

Il costo previsto è di 2,1 milioni di euro. Il Comune conta di chiederne 1,8 milioni attraverso il bando «Città rigenerative» della Regione Piemonte e il co-finanziamento di 300.000 euro è già assicurato dall’acquisto del parcheggio dei pullman di ATAP che diventerà un nuovo spazio di stalli gratuiti per i vercellesi.

