Piazza Antico Ospedale. arriva la pista di pattinaggio

Al via l'allestimento della pista di pattinaggio in piazza Antico Ospedale. In occasione delle operazioni di installazione saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla sosta per consentire lo svolgimento delle attività di allestimento.

Lo rende noto il Comune, precisando che, fino alle ore 24 di martedì 17 novembre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti porzioni del parcheggio di piazza Antico Ospedale: la prima fila di stalli adiacente al muretto sul lato dell'edificio che ospita il presidio della Polizia Locale e la fila antistante; il primo stallo a destra dell'accesso al parcheggio e l'intera fila a sinistra, lungo la ringhiera parallela a via Viotti; gli ultimi tre stalli della quinta fila, in direzione dell'area pedonale.

Il divieto non si applicherà ai veicoli impiegati nelle operazioni di installazione della pista di pattinaggio.

