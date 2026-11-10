Concordia, attraversamenti pedonali rialzati davanti a Materna e Comando Vigili

Cinque nuovi attraversamenti pedonali, in città, per rendere più sicure zone particolarmente attenzionate sul versante della sicurezza. Due saranno rialzati in via Donizetti, gli altri tre saranno a raso in via Massaua, corso Salamano e corso Rigola.

«L’intervento - spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - renderà più sicuro attraversare la strada per chi raggiunge a piedi la scuola dell’infanzia Materna Concordia e il comando di Polizia locale. Aggiungerà inoltre tre punti di attraversamento in aree molto trafficate. La sicurezza, in ogni sua forma, è fra le priorità dell’Amministrazione guida dal Sindaco, Roberto Scheda».

Gli attraversamenti rialzati saranno realizzati in via Donizetti 16, davanti all’ingresso pedonale del comando di Polizia Locale e in via Donizetti 18, davanti all’ingresso pedonale della scuola dell’infanzia del Concordia.

Gli attraversamenti a raso saranno tracciati in via Massaua, all’incrocio con via Bengasi, in corso Salamano, all’altezza del civico 51 e in corso Rigola, all’altezza del civico 17.