Alcoplast: come partecipare all'inchiesta pubblica della Provincia

Due sedute di inchiesta pubblica, organizzate dalla Provincia, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto presentato dalla società Alcoplast S.r.l. per il revamping dell'inceneritore dell'area ex Polioli. Si terranno sabato 31 ottobre e sabato 14 novembre, dalle 10, nella Cripta della Basilica di Sant'Andrea.

Il primo appuntamento vedrà la presentazione del progetto da parte della società, l’illustrazione del procedimento di valutazione ambientale e l’apertura del confronto pubblico, con possibilità di intervento e presentazione di osservazioni da parte dei cittadini, delle associazioni e degli altri soggetti interessati. Il secondo, invece, la prosecuzione del confronto pubblico con ulteriori interventi, osservazioni e approfondimenti sui temi emersi, anche attraverso eventuali riscontri da parte della società proponente. «La sala - spiegano dalla Provincia - aprirà alle 9,30 e l’ingresso sarà da via Galileo Ferraris 116 permette l'accesso a persone con disabilità o mobilità ridotta. La partecipazione in presenza è libera e senza prenotazione, mentre per intervenire sarà necessario inviare una richiesta al fine di organizzare al meglio gli interventi e garantire la maggiore possibilità di espressione».

Cittadini, associazioni, comitati e altri soggetti interessati dovranno indicare il nominativo della persona che intende intervenire, l'eventuale associazione, comitato o organizzazione rappresentata indicando un unico referente incaricato di prendere la parola e la seduta o le sedute alle quali si intende partecipare con un intervento all’indirizzo mail: inchiestapubblica.via@provincia.vercelli.it entro il entro il 27 ottobre.

Entrambe le sedute saranno trasmesse in diretta streaming. Gli interessati potranno richiedere il link di collegamento inviando una mail all'indirizzo inchiestapubblica.via@provincia.vercelli.it entro il 27 ottobre e il collegamento sarà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la richiesta. Per motivi organizzativi, gli interventi orali saranno riservati ai partecipanti presenti in sala.