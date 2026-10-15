Torino e il Piemonte si preparano al 2027: presentato al TTG il calendario dei grandi eventi

Turismo Torino e Provincia ha presentato in occasione del TTG Travel Experience di Rimini la programmazione strategica dei grandi eventi che animeranno Torino e l'intero territorio piemontese nel corso del 2027. Il calendario integrato spazierà dall'enogastronomia all'arte contemporanea, passando per lo sport di altissimo livello, i festival musicali e una ricca stagione MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).

Il primo trimestre: arte ad Alba, CioccolaTò e grande sport

Il 2027 si aprirà a gennaio con lo Storico Carnevale di Ivrea e con l’inaugurazione di "Alba Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2027". Il progetto albese, incentrato sul dossier "Le fabbriche del vento", vedrà il debutto della prima edizione della Biennale delle Langhe, affiancata da una grande mostra su Pinot Gallizio e da una retrospettiva su Roberto Longhi.

Dal 10 al 14 febbraio Torino ospiterà l'edizione 2027 di CioccolaTò, posizionata nel periodo di San Valentino. La manifestazione, rappresentata dalla locandina firmata dall'artista Gianluca Cannizzo, vedrà l'allestimento dell'area espositiva nelle esedre di Piazza Vittorio Veneto, con bando per le domande degli espositori aperto fino al 30 novembre 2026.

Il mese di febbraio vedrà anche il ritorno della grande pallacanestro con le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia (17-21 febbraio), il Salone del Vermut e il Salone del Vino, oltre al prosieguo delle grandi mostre d'arte ai Musei Reali, alle Gallerie d'Italia e alla Reggia di Venaria Reale. A marzo la programmazione proseguirà con il Seeyousound International Music Film Festival, la corsa benefica Just The Woman I Am, il Tango Torino Festival e la riapertura del Castello di Pralormo con Messer Tulipano.

Primavera ed estate: cultura pop, Salone del Libro ed Europride

Nel mese di aprile la città ospiterà la decima edizione di Biennale Democrazia (7-11 aprile), l'Auto Moto Turin Show al Lingotto Fiere, la quarta edizione del festival fotografico EXPOSED, il Torino Jazz Festival (23 aprile - 1° maggio) e la Torino Bike Experience abbinata alla Gran Fondo.

Tra maggio e luglio il territorio vedrà il ritorno del Salone Internazionale del Libro (13-17 maggio) e lo svolgimento di Europride 2027 (18-26 giugno), che torna in Italia dopo sedici anni. Seguiran no la Passione di Sordevolo a Biella, il Flowers Festival a Collegno, la Festa delle Ciliegie di Pecetto e la Via Francigena Marathon. A inizio luglio Parco Dora ospiterà il Kappa Future Festival, seguito dalla 39ª Assietta Legend a Sestriere, dalla Mostra della Toma di Lanzo a Usseglio e dal Due Laghi Jazz Festival in Val di Susa.

Autunno ricco: motori, tartufo, arte contemporanea e Nitto ATP Finals

A settembre si terranno il RISÒ - Festival Internazionale del Riso a Vercelli, MITO SettembreMusica e il Salone Auto Torino (24-26 settembre). L'autunno piemontese entrerà nel vivo tra ottobre e novembre con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Torino Spiritualità, il Festival dell'Economia, Portici di Carta, Buonissima e il Bagna Cauda Day.

Novembre confermerà Torino come capitale dell'arte contemporanea con Artissima (31 ottobre - 2 novembre), Paratissima, The Others, le installazioni di Luci d'Artista e il C2C Festival. In ambito sportivo e cinematografico torneranno per la settima edizione le Nitto ATP Finals, seguite dal Torino Film Festival e dalla Maratona di Torino, per poi chiudere l'anno a dicembre con la 27ª edizione del Sottodiciotto Film Festival.

I grandi congressi MICE in programma a Torino

L'attività promozionale del Convention Bureau di Turismo Torino e Provincia e della Camera di Commercio ha garantito la realizzazione di un articolato calendario di congressi nazionali e internazionali:

25-28 febbraio: XIX Congresso Nazionale ARCI (circa 500 partecipanti)

17-18 marzo: European Light Rail Congress (circa 200 partecipanti)

17-19 marzo: SVEPM - The Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (circa 250 partecipanti)

6-8 maggio: Congresso Nazionale AIDOR – Accademia Italiana di Ortodonzia (circa 1.000 partecipanti)

26-28 maggio: EAA - European Accounting Association (circa 1.100 partecipanti)

16-19 giugno: TED Sports (circa 1.200 partecipanti)

28 giugno – 2 luglio: ECOOP Conference (circa 400 partecipanti)

11-16 ottobre: Congresso Nazionale SINch - Società Italiana di Neurochirurgia (circa 1.000 partecipanti)

Novembre: XXVI Congresso Nazionale SIEDP 2027 (circa 800 partecipanti)