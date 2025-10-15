Pro Vercelli, al primo posto nell'utilizzo dei giovani in tutta la C

La Pro Vercelli è la società che più utilizza i giovani nei tre gironi della serie C.

Il comunicato

La F.C. Pro Vercelli 1892 si conferma una delle realtà più virtuose del panorama calcistico italiano nella valorizzazione dei giovani talenti. Secondo i dati ufficiali raccolti sui tre gironi di Serie C, la nostra società è quella che ha totalizzato il miglior minutaggio complessivo dei giocatori Under: una testimonianza concreta della fiducia che la proprietà, il Bridge Football Group, il club e lo staff tecnico ripongono nei confronti dei ragazzi cresciuti nel vivaio e dei giovani calciatori scelti per il progetto sportivo.

Un risultato che non arriva per caso, ma rappresenta la naturale conseguenza di un percorso costruito con coerenza, competenza e coraggio. La Pro Vercelli ha da sempre creduto nell’importanza di dare spazio e responsabilità ai giovani, favorendone la crescita all’interno di un ambiente tecnico e umano capace di accompagnarli nel passaggio dal settore giovanile alla prima squadra.

L’ottimo minutaggio ottenuto dai giocatori Under è dunque il riflesso di una filosofia chiara, condivisa dal Bridge Football Group e dal club: unire competitività e crescita, risultati e sviluppo, tradizione e futuro. Una strada che la Pro Vercelli continuerà a percorrere con determinazione, nel segno della fiducia nei giovani e della valorizzazione del talento.



