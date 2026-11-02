Le celebraizoni di 2 e 4 novembre

Commemorazione dei Caduti e Giornata dell'Unità nazionale e delle Forza Armate. Ecco i programmi di 2 e 4 Novembre.

Oggi, lunedì 2 novembre, alle 9.45 è in programma il raduno al nuovo sacrario militare per la celebrazione della messa con lettura, da parte delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, della Preghiera del Caduto; quindi l’onore ai Caduti e la deposizione della corona di alloro. Alle 11, benedizione al monumento ai Caduti della Guerra di Liberazione. In caso di pioggia, il programma prevede alle 10 la deposizione delle corone di alloro e la benedizione al monumento ai Caduti della Guerra di Liberazione e alle 10.30 la messa nella chiesa di Billiemme.

Mercoledì 4 novembre la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate inizierà alle 9.45 con il raduno nella basilica di Sant’Andrea per la messa celebrata dall’arcivescovo Marco Arnolfo. Alle 11.15, in piazza Cesare Battisti, alzabandiera, benedizione delle corone di alloro da parte di monsignor Arnolfo, deposizione al monumento ai Caduti e lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Alle 17 la cerimonia dell’ammainabandiera in piazza Cesare Battisti. In caso di pioggia la lettura dei messaggi avverrà all’interno della basilica di Sant’Andrea al termine della messa; poi la cerimonia proseguirà in piazza Battisti con l’alzabandiera e la deposizione delle corone di alloro.