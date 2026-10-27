Pista ciclabile, viale e parcheggi alla stazione dei bus: questo il futuro di corso Gastaldi

Il Comune sta elaborando un progetto per riqualificare corso Gastaldi, che punta a trasformare una delle arterie più trafficate e - al momento - un po' trasandate della città in un viale curato, con piste ciclabili e alberi che contribuiscano ad abbattere la presenza di anidride carbonica, caldo e rumore.

Al sindaco Roberto Scheda, però, non sono piaciute alcune anticipazioni, parziali e, secondo il Comune, imprecise, filtrate in questi giorni. Così sceglie di intervenire apertamente, presentando i rendering originali di un progetto «che va discusso per quello che contiene e non per un sentito dire al bar o per strada. Si può essere contrari, è la democrazia, ma prima di scrivere bisogna verificare le notizie» scrive in una nota.

«Terminata la riqualificazione dell’attual stazione degli autobus - prosegue ., saranno creati oltre 100 posti auto gratuiti. Con questo potenziamento, diventeranno circa 1.000 gli stalli gratis intorno alla stazione: un villaggio di posti auto totalmente gratuiti. Andate nei capoluoghi di provincia limitrofi come Novara, Torino, Alessandria… Ditemi: chi è messo meglio di Vercelli vicino alla stazione? Vi rispondo subito: nessuno» attacca Scheda.

Verso il cavalcavia Tournon, fino a piazza Martiri della Libertà, il progetto prevede la pista ciclabile con alberi lungo il margine esterno della strada: un intervento atteso, per altro, dopo che il nubifragio dell'estate 2023 aveva causato la caduta o il grave danneggiamento di diverse piante, poi abbattute. «La carreggiata sarà leggermente ridotta ma l’intervento non comprometterà, né rallenterà assolutamente il traffico veicolare», aggiunge la nota del Comune.

Davanti alla caserma del comando provinciale della Guardia di Finanza resteranno i parcheggi riservati ai militari. È prevista la realizzazione di nuova piazza. I magazzini comunali saranno demoliti, sarà aperto un nuovo varco decisamente più visibile per il parcheggio di corso Fiume che contiene altri centinaia di posti auto gratis. Un’altra incredibile risorsa che molti si dimenticano quando ripetono “Vercelli non ha parcheggi”» sottolinea Scheda.

Diventerà pedonale il tratto di strada che fronteggia l’istituto Ferraris (con accesso consentito a residenti e mezzi di soccorso e sicurezza).

L’obiettivo è migliorare l’aria in una delle zone che, stando ai report di Arpa, è tra le più inquinate di Vercelli. «Grazie ai nuovi alberi - prosegue la nota - è infatti stimato un assorbimento di oltre 4 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Daranno ombra e contribuiranno a ridurre caldo e rumore. Questo è il progetto – conclude Scheda –. Sono pronto a spiegarlo e a discuterlo, ma non accetto che i cittadini siano allarmati da notizie sbagliate».