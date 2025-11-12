Rifiuti: 300 accertamenti e 90 multe. Il Comune aumenta i controlli e potenzia il servizio

Trecento accertamenti e 90 multe, dal 1° gennaio al 31 ottobre, per l’abbandono di rifiuti. Nelle ultime settimane sono state commissionate altre 10 sanzioni grazie anche alle nuove telecamere in dotazione agli agenti di Polizia Locale.

È il report reso noto, durante la conferenza stampa in sala Giunta, dall’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe. «Qualcosa è migliorato, grazie anche alla campagna di comunicazione, ma purtroppo è una pratica ancora esistente» commenta Prencipe, anticipando che «negli ultimi giorni sono operative tre nuove telecamere mobili altamente performanti. Funzionano sia di giorno che di notte e individuano in modo dettagliato chi abbandona i rifiuti. Si sommano alle altre due postazioni mobili e due fisse operative da tempo». Prencipe fa sapere che «abbiamo già individuato tre siti “caldi”, dove gli abbandoni sono frequenti, e li controlleremo con precisione e puntualità. Dopodiché metteremo sotto stretto controllo altre aree di Vercelli. Ricordo che non possiamo installare occhi elettronici in tutti e 300 ecopunti di raccolta di Vercelli perché il costo dell’investimento sarebbe insostenibile».

Luca Bernardi, responsabile igiene urbana di Asm Vercelli, informa che, di concerto con l'amministrazione comunale, «per ampliare i servizi a disposizione dei vercellesi, conferire diverse tipologie di rifiuti e contrastarne l’abbandono, avvieremo due iniziative specifiche». Da venerdì 14 a sabato 29 novembre sarà infatti operativo l’EcoCassone itinerante per il conferimento gratuito degli ingombranti e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il servizio sarà attivo dalle 7 alle 17. Il calendario: venerdì 14 novembre in via Rocciamelone (parcheggio campo sportivo), il 15 novembre in via Trento, il 21 novembre in via Bezzecca (ex parcheggio ortofrutta), il 22 novembre in largo La Salle, il 28 novembre in via Aravecchia (lato piazza Cesare Battisti) e il 29 novembre in via Noè (interno parcheggio limitrofo comando di Polizia Stradale). Bernardi sottolinea come «alcune volte le persone hanno difficoltà a portare gli ingombranti nei due centri raccolta o prendere appuntamenti al telefono, così decidono di abbandonarli lungo le strade. Per questo si è valutato di sperimentare una raccolta quartiere per quartiere. I vercellesi - anticipa - troveranno un tecnico di ASM che spiegherà anche come smaltire le altre tipologie di rifiuti. Dando un servizio così vicino alle abitazioni dei cittadini, miriamo a ridurre il fenomeno degli abbandoni».

Nei mesi di novembre e dicembre ci sarà anche il servizio gratuito sperimentale di raccolta abiti usati su prenotazione, con ritiro a domicilio. L’iniziativa si terrà il 24 novembre, il 9 dicembre e il 22 dicembre. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero gratuito 800 777171. Prencipe sottolinea che «la volontà dell’Amministrazione e di Asm è chiara: venire il più possibile incontro alle esigenze di tutti i vercellesi, oltre a incrementare anche una comunicazione più incisiva al fine di fare conoscere a tutti le modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti».

Per promuovere entrambi i servizi, è stata avviata la campagna di comunicazione con volantini, advertising e contenuti digitali. Queste iniziative straordinarie affiancano i servizi che Asm Vercelli garantisce in modo continuativo per la gestione dei rifiuti ingombranti e RAEE. I vercellesi possono sempre usufruire del ritiro gratuito a domicilio. È sufficiente la prenotazione tramite www.asmvercelli.it, l’App Iren Ambiente o il Customer Care ASM. È inoltre sempre possibile conferire direttamente nei centri di multi-raccolta in via Ara e in corso Papa Giovanni Paolo II.