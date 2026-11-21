La città si prepara al derby delle risaie. Il calcio di inizio è fissato alle 12,30 di domenica e, per gestire al meglio la sicurezza, il Comune ha emesso una serie di divieti e prescrizioni relative a traffico e sosta. Eccole nel dettaglio. L’ordinanza, firmata giovedì sera su disposizione della Questura, introduce le seguenti limitazioni, che si aggiungono alle misure già previste per le partite casalinghe. I divieti riguardano anche i residenti e restano in vigore fino a cessate esigenze, senza un orario fisso di riapertura.

Dalle 10 chiusura al traffico della zona dello stadio.

Dalle 9: sosta vietata con rimozione in piazza Camana: entrambi i lati dell’area carrabile davanti all’ex Distretto Militare, tra via Manzoni e via San Cristoforo oltre all’intera area di sosta sul lato del parco. Via Tripoli: entrambi i lati tra via Benadir e via Asmara; via Massaua: entrambi i lati tra viale Rimembranza e via Derna; corso De Gregori: compresi il controviale e il marciapiede sul lato dei numeri civici pari; via San Cristoforo: da corso De Gregori a via Lucca, compreso il controviale davanti alla Questura; via Santorre di Santarosa: entrambi i lati tra via Quintino Sella e via Menotti; via XX Settembre: entrambi i lati tra largo D’Azzo e via Manzoni; via Quintino Sella: tutto il tratto tra corso Libertà e via Manzoni; via Manzoni: tutto il tratto da via XX Settembre a via Lucca; via Lucca: tutto il tratto da via Manzoni a via S. Cristoforo.

Dalle 9: sosta consentita soltanto ai veicoli dei tifosi ospiti in via Agordat: tra via Rodi e viale Rimembranza; via Asmara: tra via Rodi e viale Rimembranza; via Rodi: tra via Massaua e corso De Gregori e via Tripoli: tra corso De Gregori e via Asmara.

Dalle 10 divieto di circolazione in piazza Camana: l’area carrabile davanti all’ex Distretto Militare, tra via Manzoni e via San Cristoforo; via XX Settembre: tra largo D’Azzo e via A. Manzoni; via Manzoni: tutto il tratto da via XX Settembre a via Lucca; corso De Gregori; via San Cristoforo: tra via Tripoli e via Lucca; via Rodi: tra via Libia e corso De Gregori; via Tripoli: tra via Benadir e corso De Gregori; via Agordat: tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Asmara: tra viale Rimembranza e via Tripoli; via Massaua: tra viale Rimembranza e via Derna; via Derna: tra via XX Settembre e via Crosa; via Menotti; via Santorre di Santarosa: tra via Quintino Sella e via Menotti; via Q.uintino Sella: tutto il tratto tra corso Libertà e via Manzoni; via Lucca: tutto il tratto da via Manzoni a via San Cristoforo; via Fratelli Ponti: da via Sant'Anna a via Manzoni; via Vallotti: da via Sant'Anna a via Fratelli Ponti.

I veicoli al seguito dei tifosi ospiti possono transitare in corso De Gregori esclusivamente per raggiungere i tratti nei quali è consentita loro la sosta. Le autorità potranno disporre ulteriori limitazioni in base alle esigenze di sicurezza. Prima di parcheggiare o attraversare la zona, controllare la segnaletica temporanea e seguire le indicazioni della Polizia Locale.