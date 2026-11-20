Dove venivano scaricati i residui delle produzioni tessili e chimiche, ora ci sono alberi, prato e panchine. Sotto il nuovo parco lungo il fiume Sesia resta la discarica, isolata da strati impermeabili e coperta di terra. Il parco occupa 13.000 metri quadrati (circa due campi da calcio), tra corso Rigola, il fondo di via Locati e l’argine destro del fiume e giovedì è avvenuta l'inaugurazione.

La storia dell'area comincia alla fine degli anni '40. Con l’autorizzazione dello Stato, la fabbrica di fibre Châtillon, poi Montefibre, la più grande manifattura di Vercelli, vi scaricava i residui delle lavorazioni e, nei decenni, il terreno si è contaminato: le analisi hanno rilevato idrocarburi oltre i limiti. I monitoraggi hanno invece escluso la contaminazione della falda. «Questa è la più grande bonifica che abbiamo realizzato in Piemonte, un caso altamente simbolico: è stato complicato avere le risorse, ma grazie al Pnrr oggi coroniamo l’obiettivo che ha la città di proseguire e realizzare una “fascia verde” che sia fruibile per tutti. Questa è la bellezza della giornata di oggi: da questo momento quest’area è di tutti» dice l’assessore regionale all’Ambiente della Regione, Matteo Marnati.

L’ex discarica, considerato un «sito orfano», ha previsto che la bonifica ricadesse sull’ente pubblico. Il primo intervento risale al 2009. Con fondi regionali, il Comune avviò un progetto pilota di 10 mesi su un primo lotto, insieme a Regione Piemonte, Arpa, Asl e Provincia. Da quel lavoro nacque un progetto completo che inizialmente prevedeva una spesa di circa 4 milioni di euro. Mancavano però i fondi per realizzarlo e i lavori si fermarono. Nel 2015-2016 partì il monitoraggio dell’intera zona. Le risorse arrivano con il Pnrr: il 4 agosto 2022 il Piano d’azione nazionale per i siti orfani assegna a Vercelli i 3.826.275 euro previsti. Nel 2023-'24, aggiornati i prezzi, il Comune chiede un finanziamento maggiore e, con il decreto del 7 maggio 2024, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica aumenta l’importo a 5.303.545,33 euro. Il 6 novembre dello stesso anno, la conferenza dei servizi approva il progetto senza prescrizioni.

«Per decenni quest’area ha accolto gli scarti della fabbrica. Ora diventa un parco di 13.000 metri quadrati a disposizione dei bambini e delle famiglie vercellesi. Recuperare questo terreno significa dare loro uno spazio lungo il Sesia dove passeggiare, stare all’aperto e trascorrere del tempo insieme. Un luogo che cambia uso e diventa parte della vita della città» dice il sindaco Roberto Scheda.

Il cantiere è iniziato il 3 luglio 2025. La committenza dei lavori è di SCR Piemonte, società della Regione. L’intervento ha coinvolto gli uffici comunali, la Regione Piemonte e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. I lavori hanno compreso il taglio del bosco cresciuto spontaneamente, la rimozione di rifiuti, inclusi materiali contenenti amianto, e la sistemazione del vecchio bacino creato con il primo intervento di bonifica del 2009. La tecnica utilizzata, chiamata capping, consiste nel chiudere i rifiuti sotto strati impermeabili e ricoprirli con alcuni metri di terra. Sopra questa copertura nasce il parco. Sono stati posati anche piezometri, strumenti che permettono di controllare nel tempo l’acqua sotterranea. Infine, il 5 maggio 2026 la Regione ha autorizzato il Comune a utilizzare l’area demaniale come parco pubblico senza scadenza e senza canone.

Oggi lo spazio comprende alberi, arbusti, prato, camminamenti, panchine e arredi. È recintato e videosorvegliato. «Vercelli è una città verde e vogliamo continuare a prendercene cura. Nelle prossime settimane saranno piantati anche 366 alberi. Il recupero dell’ex discarica Montefibre aggiunge a questo impegno un risultato concreto: un terreno segnato dall’inquinamento diventa un parco pubblico, mentre prosegue il controllo dell’acqua sotterranea» dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune, Antonio Prencipe. Questo parco rappresenta il primo passo per recuperare tutto il Lungosesia.