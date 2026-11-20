Francesca Simioni e Salvatore Calzaretti, i due agenti della Polizia locale che hanno ritrovato il bambino vicino alla stazione, sono stati ricevuti giovedì in sala Giunta.

L’incontro è stato voluto fortemente dal sindaco, Roberto Scheda «per dirvi grazie. Desidero che vi arrivi tutta la riconoscenza di Vercelli. E come persona, voglio dirvi quanto mi abbia colpito la cura che avete avuto per quel piccolo». Il bambino, qualche sera fa, indossava infatti solo la maglietta a maniche corte, nel freddo di novembre. Francesca Simioni gli ha dato il proprio pile. Era stata lei, poco prima, a riconoscerlo.

La Questura ne aveva segnalato l’allontanamento e Simioni lo stava cercando insieme al collega Calzaretti. Quando lo ha visto fra la basilica di Sant’Andrea e la stazione ferroviaria, gli ha chiesto di avvicinarsi. Quel volto le era familiare: durante i controlli al parco Camana lo aveva più volte notato giocare con gli amici. Il riconoscimento aveva dunque una storia precedente, fatta dei passaggi degli agenti nel parco e dell’attenzione alle persone che lo frequentano.

«Dall’estate scorsa pattugliamo regolarmente parco Camana, instaurando un rapporto di conoscenza diretta con le persone che lo frequentano» spiega il comandante, Maurizio Prina. «È stata proprio questa familiarità con il territorio a consentire agli agenti di riconoscere il bambino nei pressi della stazione ferroviaria».

Simioni e Calzaretti, a quel punto, lo hanno fatto salire sull’auto. Dopo averlo riparato dal freddo, gli hanno chiesto che cosa fosse successo. Hanno ascoltato il suo racconto, cercando di capire perché si fosse allontanato e se ci fossero difficoltà di cui avesse bisogno di parlare. È per questa sequenza di gesti - riconoscerlo, proteggerlo, ascoltarlo - che i due agenti hanno ricevuto anche un attestato di riconoscenza da parte del sindaco e della giunta.

«Fin da subito abbiamo posto particolare attenzione al rapporto con i cittadini e alla presenza costante degli agenti sul territorio, a stretto contatto con le persone» sottolinea l’assessore alla Polizia locale, Paolo Campominosi. «A questi giovani agenti va il nostro sincero plauso: sono ragazzi che amano profondamente il proprio lavoro e lo dimostrano ogni giorno con i fatti».