Si era allontanato, creando preoccupazione e allarme nelle persone che si occupano di lui. Momenti di paura per le sorti di un bambino, ritrovato e messo al sicuro da due agenti della Polizia locale, coinvolti nelle ricerche dopo l'allarme diramato dalla Questura.

Il piccolo, che una degli agenti aveva più volte notato giocare in Parco Camana, insieme ad altri coetanei, è stato rintracciato tra la basilica di Sant'Andrea e la zona della stazione. Vedendolo all'aperto, con addossolo solo una maglietta, l'agente gli ha chiesto di avvicinarsi, iniziando a parlargli e offrendogli il proprio pile per scaldarsi. Dopo averlo portato al sicuro in auto, i civich si sono fatti raccontare i motivi dell'allontanamento, prima di riaccompagnarlo a casa.

Domani, giovedì 19 novembre, il sindaco, Roberto Scheda, riceverà i due agent in sala Giunta per ringraziarli della professionalità e dell'umanità con cui hanno gestito l'episodio.