E' di sette feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 19 di lunedì 16 novembre all'incrocio tra la provinciale 33 e la provinciale 7, nel territorio di Trino. L'impatto, per cause in fase di accertamento, ha coinvolto un'auto e un bus, finito fuori dalla carreggiata e rimasto bloccato nel canale irriguo.

Per i soccorsi e gli accertamenti sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli e quelle del distaccamento volontario di Trino, oltre ai carabinieri del Radiomobile di Vercelli e i colleghi delle stazioni di Tricerro e Ronsecco e il personale sanitario. I feriti sono stati smistati tra gli ospedali di Vercelli e Casale per gli accertamenti e le cure del caso: all'arrivo dei soccorsi, comunque, tutti i passeggeri erano già fuori dai mezzi.