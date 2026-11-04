Truffa del finto carabiniere, anziano derubato di soldi e gioielli: arrestato un 42enne

Un 42enne, originario della Campania, ritenuto autore di una truffa del finto è stato arrestato dalla Polizia a Novara. Gli agenti della Squadra mobile lo hanno pedinato mentre a bordo di un taxi ha raggiunto Vercelli ed è entrato in un condominio per uscirne dopo pochi minuti: fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato con 850 euro in contanti e circa 550 grammi di monili in oro, oltre a un tesserino per simulare l’appartenenza alle forze dell’ordine. Dagli accertamenti è emerso che denaro e gioielli erano la refurtiva di una estorsione in cui il 42enne aveva operato come 'incaricato al ritiro' nella ormai nota truffa del finto carabiniere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo aveva appena raggirato un 81enne, con invalidità civile all’80%, per poi cercare di far perdere le proprie tracce con il bottino. Denaro e gioielli sono stati restituiti al pensionato che ha sporto querela, riconoscendo sia l’uomo che i beni che gli erano stati sottratti. Per il 42enne è scattata la denuncia per il possesso di segni distintivi dei Corpi di polizia e l'arresto per estorsione in concorso con ignoti. L’arresto è stato convalidato.