Distrutte dalle fiamme due auto dei Carabinieri: l'incendio è doloso

Un incendio doloso tutto da chiarire quello che il 7 agosto di scorso ha causao la distruzione di due vetture di proprietà di altrettanti carabinieri, parcheggiate nell'area antistanti la Stazione Carabinieri di Cigliano. I due mezzi sono stati completamente bruciati dalle fiamme. Le analisi chimico-fisiche condotte sui relitti dei mezzi e sulle matrici ambientali rinvenute sulla pavimentazione sottostante l'area di maggior danno termico, hanno dato esito positivo per la presenza di acceleranti e di specifici marker idrocarburici.

La visione di immagini di video sorveglianza, acquisite poco dopo l’evento, considerato l’ampio volume dei file registrati, è tuttora in fase di svolgimento.

Qualsiasi informazione, di qualsivoglia natura, riferita all’evento doloso, in possesso di cittadini residenti o in transito in quel Comune, potrà essere riferita contattando la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Vercelli.