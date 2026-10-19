Messa alla prova respinta: arrestato un 50enne che creava guai in piazza Mazzini

Personale della Questura di Vercelli ha proceduto all’arresto, in attuazione di un ordine di esecuzione pena, di M.L., 50enne pluripregiudicato, uno dei soggetti senza fissa dimora che arrecano sovente disturbo alla quiete pubblica nelle aree verdi cittadine, in particolare in piazza Mazzini.

Il soggetto, su cui pendeva una condanna definitiva, aveva sino ad ora beneficiato della sospensione dell’esecuzione della pena, che è stata recentemente revocata dall’ Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica a seguito del respingimento della sua istanza di ammissione alla messa alla prova, alla luce delle innumerevoli denunce in stato di libertà da parte del personale delle Volanti in occasione dei ripetuti controlli effettuati quotidianamente nelle predette aree.