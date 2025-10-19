Addio a Italo Caucino, fondatore dello Sporting di Santhià

Se n'è andato, a 92 anni, senza vedere realizzato il suo grande sogno di recuperare a nuova vita il suo storico locale "Sporting". Con la morte di Italo Caucino si chiude per la sempre un capitolo glorioso legata allo spettacolo e ai grandi locali del vercellese. Biellese di origine, Caucino apri, nel 1974 il locale discoteca di Santhià destinato a fare storia tra generazioni di vercellesi. Nelle sue sale sono passati tutti i grandi nomi della musica italiana e internazionale, come lo stesso Caucino aveva ricordato lo scorso dicembre, in occasione del 50° anniversario dall'apertura.

Chiusa dal 2019, la struttura, dopo molti tentativi, era stata venduta all'asta nel 2023 con l'intenzione di demolire tutto e per realizzare una nuova struttura commerciale.

Nonostante l'età avanzata la notizia della morte dell'all'artefice di un grande locale per la musica leggera ha creato grande commozione tra i tanti che frequentavano lo Sporting e che, a quel locale, sono legati dai ricordi di gioventù.