Addio a Papa Francesco. Monsignor Arnolfo: «Grande dolore e grande riconoscenza»

«Annunciamo con grande dolore la morte di papa Francesco che, ancora ieri, giorno di Pasqua, non ha voluto fare mancare la sua benedizione a tutti noi. Al Pontefice devo una riconoscenza particolare e personale essendo stato proprio papa Francesco a chiamarmi al ministero episcopale nel 2014». E' la prima dichiarazione diffusa dal monsignor Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, dopo la notizia della morte di Jorge Mario Bergoglio. Aveva 88 anni.

L’annuncio è stato dato alle 10 dalla sala stampa vaticana e, non appena si è diffusa la notizia della morte di papa Francesco, le campane del Duomo di Vercelli hanno iniziato a suonare a distesa in segno partecipazione a questo lutto che tocca tutta la cristianità e l’umanità intera. Il decesso è avvenuto questa mattina, lunedì dell’Angelo, alle 7,35, nella residenza di Santa Marta.

Mercoledì 23 aprile, alle 21, in cattedrale, monsignor Arnolfo, presiederà una messa “pro defuncto Pontifice” in suffragio a papa Francesco. La celebrazione sarà animata dal Coro della Cappella musicale della cattedrale. I fedeli di tutte le Comunità pastorali e il clero diocesano sono invitati a partecipare. Sin da subito i sacerdoti che lo vorranno potranno celebrare messe in suffragio secondo le indicazioni del Messale Romano e tenendo conto delle prescrizioni liturgiche dell’8ª di Pasqua. Si ricorda inoltre a tutti i sacerdoti che da ora, sino all’elezione del nuovo Papa, deve essere omesso il nome del Pontefice durante le messe citando solo, come segno di unità, il nome del vescovo.