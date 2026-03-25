Fai Giovani, alla Cascina Oschiena per un evento sulla biodiversità

Sabato 11 aprile 2026 dalle ore 15 alle 17 il gruppo FAI Giovani di Vercelli supportato dalla Delegazione, sarà ospite della Cascina Oschiena a Crova per un pomeriggio dedicato alla biodiversità e alla cultura che comprenderà la visita alla chiesetta presente in sito, alla garzaia e all'oasi. La storia della coltivazione del riso della Cascina Oschiena trova le sue radici nel XVI secolo sotto la conduzione dei monaci Benedettini. Oggi la cascina è impegnata a dare seguito a questo glorioso passato mantenendo un livello produttivo di grande qualità e la potenza della tradizione ma con uno sguardo volto al futuro. L'obiettivo dei proprietari è quello non solo di produrre, ma anche di salvaguardare ambiente e paesaggio e ricreare habitat naturali per le specie animali e vegetali autoctone. A tal fine nel 2019 è stata creata l'Oasi Naturale di Cascina Oschiena restituendo all'ambiente 25 ettari da sempre destinati alla produzione di riso.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito della campagna #FAIBiodiversità dedicata alla cultura della natura per far conoscere al meglio ciò che ci circonda e che influisce anche sul cibo che arricchisce le nostre tavole.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 15.00 e, alle ore 17.00 si potrà partecipare all'aperitivo finale. Per partecipare è necessario scrivere alla mail vercelli@faigiovani.fondoambiente.it entro l'8/4/2026. Contributo a partire da € 20 per iscritti FAI e da € 25 per non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco e rinnovare la propria tessera.

